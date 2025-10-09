Il via vai sospetto nella sua abitazione a Quartu Sant’Elena non è passato inosservato. Così – dopo un periodo di osservazione – è scattato il blitz degli agenti della sezione “Falchi” della Squadra Mobile di Cagliari, che ha portato all’arresto di un 45enne, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, senza precedenti specifici, era da tempo nel mirino degli investigatori, che avevano notato lo strano movimento di visitatori nella casa. Un dettaglio che, unito ad altri riscontri, ha portato all’operazione.

Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato diverse dosi di cocaina già pronte per lo smercio, quantità di hashish, sostanza da taglio, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il 45enne è stato arrestato e portato in Questura, dove sono in corso gli accertamenti di rito.

(Unioneonline/v.f.)

