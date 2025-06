È di due donne ferite, trasportate in ospedale in codice giallo, il bilancio di un incidente avvenuto poco prima del tramonto in via Circonvallazione, alle porte di Maracalagonis.

Stando a una prima ricostruzione, per cause da accertare l’utilitaria sulla quale viaggiavano avrebbe “tagliato” la rotatoria per andare a sbattere prima contro un muro e poi su un palo della luce.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, supportati dai vigili del fuoco che hanno effettuato il taglio delle lamiere. Le donne coinvolte non sono in pericolo di vita.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata