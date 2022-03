Maracalagaonis ha il suo Centro polivalente destinato al sociale e alla cultura: è stato ricavato nella ex sede del Montegranatico che in passato ha ospitato anche il Municipio: a tagliare il nastro, sono stati il sindaco Francesca Fadda e il presidente della polisolidale e sindaco di Sinnai Tarcisio Anedda. Presente anche Nicoletta Pitzalis, assessore ai Servizi sociali del Comune di Settimo, in rappresentanza del sindaco Gigi Puddu, e l'assessore di Maracalagonis alle Politiche sociali Martina Mulliri. E, ancora, rappresentanti della Fondazione polisolidale, col direttore generale Antonello Caria, e di diverse associazioni che opereranno nella struttura dove è presente anche il Centro di cottura della Caritas che ogni giorni in paese distribuisce tantissimi pasti.

“In questo Centro – dice Francesca Fadda - si farà sociale, cultura, laboratori, compreso quello delle lanueddas. Un sforzo notevole, un impegno a beneficio del paese, dei giovani, di chi ha bisogno e di chi ha voglia di crescere”.

Antonio Serreli

