Si è concluso il progetto "Indipenden-denti", realizzato nella scuola primaria di via D’Annunzio e via Colombo a Maracalagonis.

L’iniziativa ha coinvolto tre classi, con l’obiettivo di promuovere l’educazione alla salute e la prevenzione attraverso percorsi informativi e attività pratiche dedicate all’igiene orale.

Nel corso del progetto si sono svolti due incontri formativi condotti dai referenti e dai medici dello studio odontoiatrico “To Smile di Maracalagonis”, che hanno illustrato agli alunni l’importanza della corretta cura dei denti e delle buone abitudini quotidiane per mantenere una bocca sana.

I bambini hanno partecipato con entusiasmo alle attività proposte, effettuando due interventi di igiene dentale, di cui uno con applicazione del fluoro, esperienza che ha permesso loro di apprendere in modo concreto le corrette pratiche di prevenzione.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di crescita e sensibilizzazione, favorendo nei più piccoli una maggiore consapevolezza sull’importanza della salute orale e della prevenzione. Il progetto si conclude quindi con un bilancio estremamente positivo, grazie alla collaborazione tra scuola, famiglie e professionisti del settore, che hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi educativi prefissati.

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