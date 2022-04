Atti osceni in luogo pubblico, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Sono le accuse di cui dovrà rispondere un 48enne di Maracalagonis, denunciato dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena dopo la richiesta di aiuto di una donna di 43 anni.

Quest’ultima era stata aggredita dal 48enne mentre camminava. Dopo essersi avvicinata l’uomo, in evidente stato di alterazione per l’alcol, si era calato i pantaloni, mostrandole i genitali e proponendole un rapporto sessuale.

Dopo la chiamata al 112, sul posto sono giunti i militari, ma l’uomo ha reagito nel peggiore dei modi.

Quando gli sono stati chiesti i documenti, infatti, l’uomo si è scagliato contro i carabinieri, cercando di aggredirli, insultandoli e minacciandoli.

Alla fine è stato bloccato e condotto in caserma. Qui i militari lo hanno identificato, per poi far scattare la segnalazione all’autorità giudiziaria su quanto accaduto.

Visto il suo stato di alterazione, gli uomini hanno anche chiesto l’ausilio del 118 per accompagnare il 48enne in ospedale per accertamenti, ma lui stesso ha rifiutato il ricovero.

(Unioneonline/l.f.)

