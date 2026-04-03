Prosegue a Mandas il percorso di rafforzamento delle politiche ambientali con l’ampliamento dell’ecocentro comunale. L’isola ecologica di via Primo Maggio si conferma un punto di riferimento per il conferimento dei rifiuti e per il miglioramento della raccolta differenziata nel territorio dell’ex Ducato. Ad annunciare l’avvio dei lavori è il sindaco Umberto Oppus: «Tra gli obiettivi dell’amministrazione c’era il raddoppio dell’ecocentro. Abbiamo ottenuto un finanziamento regionale di 100 mila euro e il cantiere è partito».

Nei giorni scorsi il primo cittadino ha effettuato un sopralluogo nell’area interessata dagli interventi, confermando il rispetto del cronoprogramma: «L’obiettivo è completare i lavori e arrivare all’inaugurazione in tempi brevi». L’ecocentro rappresenta un’infrastruttura strategica che affianca il servizio di raccolta domiciliare, permettendo ai cittadini di conferire diverse tipologie di rifiuti e contribuendo ad aumentare la percentuale di differenziata.

Con questo intervento l’amministrazione punta a rendere il servizio ancora più efficiente, consolidando un sistema che negli anni ha già prodotto risultati significativi sul fronte della sostenibilità ambientale e della qualità della gestione dei rifiuti. Un progetto che guarda anche alla sensibilizzazione civica e alla tutela del territorio.

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