Proseguono gli interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione del centro abitato di Mandas dopo i danni causati dal maltempo. Nella serata di oggi il sindaco Umberto Oppus ha effettuato un sopralluogo in via Manno, dove nei mesi scorsi si era verificato il crollo di un muraglione. «Abbiamo messo in sicurezza l’area e avviato i lavori di ricostruzione», ha dichiarato il primo cittadino al termine della verifica sul posto.

L’intervento, finanziato con un investimento complessivo di circa 100 mila euro, consentirà non solo di ripristinare il muro crollato ma anche di garantire maggiore stabilità e sicurezza a tutta la zona interessata.

La vicenda del cedimento, avvenuto a seguito delle forti piogge che avevano colpito Mandas, aveva comportato disagi alla viabilità e preoccupazione tra i residenti della centrale via Manno. Con l’avvio del cantiere si entra ora nella fase operativa della ricostruzione, considerata prioritaria dall’amministrazione comunale per il ripristino delle condizioni di normalità e la tutela della sicurezza pubblica.

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