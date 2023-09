Saboris Antigus è la rassegna promossa dal circuito di nove paesi della Trexenta e del Sarcidano e dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le ricchezze del territorio, siano esse enogastronomiche, archeologiche, materiali o immateriali, legate a feste, festival, luoghi di culto, leggende e tradizioni. Si tiene nei mesi di novembre e dicembre e vede coinvolte, oltre alle amministrazioni locali, diverse associazioni del territorio. Oggi, venerdì 18 settembre alle 19, nella sala consiliare di Mandas si terrà una riunione operativa per avviare l’organizzazione della rassegna. «Abbiamo già fissato la data – dice il sindaco Umberto Oppus – la tappa mandarese di Saboris Antigus è prevista per domenica 17 dicembre, noi vogliamo partire con largo anticipo per coinvolgere cittadini e associazioni a vantaggio della buona riuscita della manifestazione».

L’obiettivo è almeno ripetere i numeri della scorsa edizione quando migliaia di persone hanno raggiunto il paese del Ducato per una rassegna che ha chiamato ben 110 espositori su un percorso di circa un chilometro. Grande partecipazione dei gruppi folk e dei gruppi medioevali; boom di visite nel museo etnografico Is Aiaius e nella mostra d’arte sacra Peregrinatio Fidei. L’intera carovana del gusto e dell'artigianato, nell’inverno del 2022, ha richiamato nel territorio oltre 50.000 persone per un giro d’affari che ha superato abbondantemente il milione di euro tra ristoranti, espositori, prodotti venduti nell'occasione e ordinati per i giorni successivi. La carovana di Saboris Antigus, che quest’anno toccherà quota dieci edizioni, si tiene nei centri abitati di Selegas, Serri, Siurgus Donigala, Guasila, Gesico, Suelli, Gergei, Nurri e Mandas.

© Riproduzione riservata