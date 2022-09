Ha venduto una moto Pit Bike ed è stato pagato con un assegno di 1250 euro che la banca non ha accettato. È successo ad un operaio 26enne di Mandas che ha ricevuto il titolo che apparteneva a un carnet dichiarato smarrito e al giovane non è rimasto altro che recarsi nella caserma di Mandas per denunciare il fatto.

L'assegno portato in banca è stato respinto perché è risultato non esigibile in quanto parte di un blocchetto di cui era stata denunciato lo smarrimento ai carabinieri di Quartu Sant'Elena. Le indagini dei militari di Mandas hanno chiarito l’episodio così che i Carabinieri hanno denunciato un 41enne e una 64enne di Quartu Sant'Elena per truffa in concorso e falsità ideologica.

(Unioneonline/EC)

