Cercansi gestori per il Parco Acquabona di Mandas, riaperto dopo la pulizia dell’area e il restauro del punto ristoro al suo interno.

L’amministrazione comunale ha riaperto i termini del bando pubblico per l’affidamento in gestione dell’area verde e del punto ristoro situato al suo interno. C’è tempo sino a mercoledì 19 giugno per presentare la propria offerta.

«Si tratta di un’importante opportunità per i più giovani, nell’ottica del potenziamento e della crescita dei servizi della nostra comunità», spiega il sindaco Umberto Oppus.

Per rendere più appetibile l’offerta, la Giunta cittadina ha approvato il progetto che prevede la realizzazione di una serie di interventi di riqualificazione del parco alla periferia del paese, nella quale troverà spazio anche un’area fitness aperta a tutti.

Il punto ristoro è stato completamente rimesso a nuovo proprio per favorire il coinvolgimento di giovani disoccupati del posto nel progetto di gestione. A pochi metri di distanza, vicino alla stazione ferroviaria dedicata allo scrittore inglese David Herbert Lawrence, c’è anche il boschetto utilizzato dal Comune e dalle associazioni locali per promuovere, meteo permettendo, appuntamenti culturali all’aperto. Gli operai, inoltre, nei giorni scorsi hanno provveduto a effettuare i lavori di pulizia dell’area, anche per evitare il rischio incendi sempre molto insidioso con l’arrivo della stagione estiva. «Stiamo rivitalizzando l’intera zona, l’auspicio è che l’iniziativa possa raggiungere anche l’obiettivo di creare nuova occupazione», conclude il primo cittadino.

