La programmazione artistica del Comune di Mandas per l’estate 2023 continua la sua strada per valorizzare le bellezze di questo borgo che punta sulla cultura e sull’accoglienza per stimolare il turismo di viaggiatori amanti della natura, del paesaggio, della storia e delle eccellenze enogastronomiche.

Dopo il successo degli appuntamenti prestigiosi del Premio Lawrence, la comunità mandarese sarà vicina a una concittadina per una grande serata di solidarietà con protagonista una madrina d’eccezione: la conduttrice di Radio Rai Pamela D’Amico, autrice della fortunata trasmissione dedicata all’universo latino “Pamela viaggia in Latin” in onda sulle frequenze di Isoradio e cantautrice italo brasiliana interprete di riferimento dei Paesi di lingua spagnola e portoghese, dalla Spagna al Portogallo fino a tutto il sud e centro America.

La kermesse, in programma domani, sabato 23 settembre, alle 20 in Piazza IV Novembre, sarà dedicata alla piccola Emilia affetta da glicogenosi di tipo B1, malattia metabolica autosomica con un’incidenza di 1 caso ogni 100.000 abitanti. Nell’Isola, purtroppo, poco più di dieci sardi sono colpiti da tale patologia.

Nel corso della serata sarà attivata una raccolta fondi per sostenere le spese che dovrà sopportare la famiglia della piccola Emilia e la ricerca necessaria per poter arrivare a trovare una cura adeguata. L’appuntamento, voluto dall’amministrazione civica guidata dal sindaco Umberto Oppus, vedrà protagonista la celebre artista di Viale Mazzini che proporrà una scaletta di grandi successi con melodie immortali e alcuni capolavori della canzone d’autore italiana e latina.

Reduce dal successo a Loano, dove è stata tra le ospiti d’eccezione del Festival delle Città Identitarie di Edoardo Sylos Labini, Pamela D’Amico continua la tournée italiana per un’altra tappa del suo live dove ci sarà spazio anche per l’omaggio all’autrice di tanti successi internazionali famosi in tutto il mondo, soprattutto in Spagna ed in Sud America: Raffaella Carrà l’indimenticata star italiana amata in tutti i Continenti che quest’anno avrebbe compiuto 80 anni. «Siamo particolarmente lieti di ospitare a Mandas una rappresentante d’eccezione del panorama musicale latin in Italia come Pamela D’Amico – dichiara il sindaco Oppus – visto il legame di Mandas con la Spagna e con la storia della Penisola Iberica: non tutti sanno che il celebre compositore Luigi Boccherini fu Direttore dell’Orchestra d’archi del Ducato di Mandas».

