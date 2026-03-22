Completato il recupero della cantoniera di Bocci Ois di Mandas. Dopo cinque anni dall’incendio che l’aveva gravemente danneggiata, la casa cantoniera numero 46 è tornata al suo antico splendore. «Abbiamo consegnano alla comunità un edificio completamente riqualificato che rappresenta un bene identitario del nostro territorio», dice il sindaco Umberto Oppus.

L’edificio, di grande rilevanza storica e paesaggistica, sarà ora destinato agli operatori turistici locali con l’obiettivo di trasformarlo in un punto di riferimento per il turismo ferroviario nel territorio. La cantoniera, legata alla storica rete ferroviaria sarda e al ruolo di Mandas come snodo del Trenino Verde, rappresenta un simbolo della memoria locale e della mobilità del passato. Il recupero ha riguardato sia la struttura sia gli spazi esterni, riportando l’immobile alle sue caratteristiche originarie e rendendolo allo stesso tempo funzionale a nuove attività legate all’accoglienza e alla promozione del territorio. «La casa cantoniera di Bocci Ois si candida a diventare un presidio strategico per lo sviluppo turistico sostenibile in grado di offrire nuove opportunità per l’economia locale», conclude Oppus.

© Riproduzione riservata