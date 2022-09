Una scuola moderna e sempre più accogliente per i bambini di Mandas.

Appena prima dell’inizio dell’anno scolastico l’amministrazione comunale ha completato, a tempo di record, una serie di interventi finalizzati alla manutenzione e alla sistemazione dei locali che ospitano gli alunni delle scuole elementari e medie e i bambini della materna. In particolare sono stati effettuati gli interventi di pulizia e di tinteggiatura nelle pareti interne degli edifici scolastici e si è anche proceduto alla sistemazione dei nuovi infissi.

Gli investimenti sui locali pubblici non sono però terminati. La Giunta comunale, convocata dal sindaco Umberto Oppus, ha approvato la delibera che prevede l’inserimento in bilancio di un altro piccolo finanziamento di 50mila euro che verrà destinato al completamento del progetto di sostituzione dei vecchi infissi e di messa a norma degli ascensori presenti nelle scuole e negli stabili comunali, per garantire l'abbattimento delle barriere architettoniche e per il completamento. “In poco meno di un anno abbiamo fatto investimenti per quasi 300mila euro e stiamo proseguendo con diversi interventi in grado di rendere il nostro paese sempre più bello e accogliente”, sottolinea il sindaco Umberto Oppus.

L’esecutivo ha inoltre approvato anche il progetto definitivo per la messa in sicurezza del palazzo municipale per altri 300mila euro: i soldi per realizzare l’opera verranno richiesti alla Regione.

