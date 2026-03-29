Nuove risorse in arrivo per il Comune di Mandas, che potrà contare su ulteriori 300 mila euro stanziati dalla Regione Sardegna per la riqualificazione degli spazi retrostanti il Palazzo Municipale. «Parafrasando un famoso detto, ogni giorno ha il suo finanziamento», ha commentato il sindaco Umberto Oppus, sottolineando il momento positivo sul fronte degli investimenti pubblici. Le nuove risorse si inseriscono in un programma più ampio che porterà a breve all’avvio di cantieri per un importo complessivo di circa 1 milione e 240 mila euro nel territorio dell’ex Ducato.

Il finanziamento rientra nel progetto denominato “Lavori di intervento di riqualificazione del centro abitato di Mandas” ed è finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico per la riqualificazione degli edifici pubblici. Dal documento trasmesso dalla Regione emerge che è già stata inviata al Comune la bozza di convenzione relativa al programma. L’amministrazione cittadina dovrà ora procedere alla compilazione, alla firma digitale e alla restituzione del documento entro dieci giorni, passaggio necessario per accelerare l’iter previsto per l'avvio del cantiere. L’obiettivo complessivo è quello di ridisegnare e valorizzare parti significative del centro urbano, restituendo nuovi spazi funzionali alla comunità e migliorando la qualità urbana. Un’azione che punta non solo al recupero edilizio, ma anche alla valorizzazione culturale e sociale del territorio.

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