Al via i lavori per il recupero del vecchio palazzo municipale di Mandas. Sono iniziati gli interventi finalizzati alla sistemazione e messa in sicurezza delle grondaie e della copertura dell’edificio, nel quale di recente è stato messo a norma l’impianto elettrico. Il passo successivo, da cronoprogramma dei lavori in progetto, sarà quello di procedere con la sistemazione delle facciate esterne.

L’ex sede del Comune da alcuni anni ospita diverse associazioni del paese (alcune si occupano di pronto intervento), gli ambulatori dei medici di medicina generale e i patronati che forniscono consulenza e supporto nel disbrigo di pratiche prevalentemente previdenziali e pensionistiche.

A pochi metri di distanza dalla nuova case delle associazioni c’è il Poliambulatorio di Mandas, dove verranno realizzati alcuni interventi di messa in sicurezza della copertura finanziati dalla Regione con 80mila euro. L’obiettivo è garantire la manutenzione dello stabile per scongiurare che i servizi sanitari rivolti ai cittadini di Mandas e dei paesi vicini possano avere una battuta d’arresto. L’Azienda per la tutela della salute (Ats) della Sardegna ha già effettuato il sopralluogo per la programmazione degli interventi.

