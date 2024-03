Al via a Mandas una serie di interventi di sistemazione del centro abitato. Sono in fase di completamento i lavori finalizzati alla riqualificazione della via I Maggio, l’area in cui sorge la zona artigianale del paese. «Sono diversi i cantieri aperti di recente con l’obiettivo di realizzare importanti opere di sistemazione dell’abitato», sottolinea il sindaco Umberto Oppus. Nei prossimi giorni verrà affidato l’incarico alla ditta che dovrà occuparsi della sistemazione e dell’ampliamento dell'ecocentro comunale. Verranno investiti 100.000 euro per rendere ancora più moderna e funzionale una struttura fondamentale per la gestione del sistema della raccolta differenziata dei rifiuti.

L’isola ecologica di Mandas, situata proprio nella via I Maggio, è stata riaperta dall’amministrazione comunale dopo un lungo periodo di inattività. Alla nuova inaugurazione ufficiale erano presenti il sindaco Oppus (accompagnato dai rappresentanti dell’amministrazione comunale Walter Uccheddu, Giovanni Gessa, Ignazio Raccis) e Davide Schirru, titolare della ditta Capri affidataria del servizio di raccolta rifiuti.

L’obiettivo di un corretto funzionamento della struttura è aumentare sempre più la percentuale di raccolta differenziata attraverso la riduzione, il riuso e il riciclo per conseguire, oltre alla virtuosità del servizio, un risparmio a beneficio della cittadinanza.

