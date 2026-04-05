Un segno di appartenenza e speranza ha illuminato la notte di Pasqua a Mandas. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Umberto Oppus ha deciso di accendere integralmente l’illuminazione del Palazzo Municipale, coinvolgendo tutti i lati dell’edificio e anche i portoni, in un gesto carico di significato per l’intera comunità.

L’iniziativa, pensata proprio per la notte della Pasqua di Risurrezione, è stata presentata dal primo cittadino come un omaggio ai concittadini: a quelli che oggi vivono il paese e a coloro che non ci sono più, ma che continuano a far parte della memoria collettiva. «Il Comune è la casa di tutti ed è il simbolo della nostra bella comunità», ha sottolineato Oppus, evidenziando il valore identitario del Municipio come luogo di riferimento civile e sociale.

L’illuminazione straordinaria non è però un gesto isolato. Il sindaco ha infatti annunciato che già a partire da martedì l’amministrazione tornerà al lavoro con un obiettivo preciso: rendere l’area del Palazzo Municipale ancora più curata e accogliente. Un piccolo ma significativo intervento, che punta a rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini in un momento simbolico come quello pasquale.

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