Il formaggio della Trexenta alla conquista del Giappone. La fiera Foodex di Tokyo, giunta alla cinquantesima edizione, è la più importante manifestazione fieristica agroalimentare in Giappone, nonché evento di grande richiamo commerciale mondiale.

Le otto aziende sarde che hanno partecipato con la collettiva della Regione Sardegna e con l'ausilio dell' ICE (Italian Trade & Investment Agency) sono: Accademia Olearia, Le Mareviglie, Caseificio Argiolas, S.F Sardapan, Tenute Olbios, Tipico, Ayò alimenti e Caseificio Antonio Garau dal 1880. «Abbiamo proposto il nostro pecorino che ha avuto un ampio apprezzamento e i commenti dei giapponesi, che lo hanno assaggiato, sono stati positivi considerandolo delicato, gustoso con un mix di sentori e profumi», dice Marina Garau, che gestisce l’azienda insieme al fratello Mimmo.

I rappresentanti della pluripremiata azienda di Mandas hanno potuto raccontare la loro storia più che centenaria, ascoltata con ammirazione e rispetto probabilmente perché il popolo giapponese tiene particolarmente a tutto ciò che riconduce alla storicità visto il loro interfacciarsi tra modernità e tradizioni antiche sempre presenti nella vita di tutti i giorni.

L’Italia si colloca al quindicesimo posto nella classifica dei fornitori del Giappone, mantenendo un ampio potenziale di crescita. Per alcune tipologie di prodotti, come la pasta e le conserve di pomodori, l’Italia detiene posizioni di indiscusso primato, per le altre tipologie di prodotto c'è un progressivo aumento, ad esempio per i formaggi c'è una conoscenza per quelli francesi, con una curiosità e un apprezzamento crescente per quelli italiani. «Al rientro siamo stati accolti da una bellissima notizia - continua Garau - un riconoscimento anche per il 2025 da parte del più importante concorso nazionale caseario, l'Italian Cheese Awards, che ha selezionato la Top 100 dei migliori formaggi d'Italia, scegliendo il nostro pecorino Piccolo Giunco, già premiato nel 2024, tra i primi 10 migliori pecorini d'Italia nella categoria fresco e il nostro pecorino Cardureu prodotto con caglio vegetale, già medaglia Super Gold a livello mondiale, tra i 10 migliori formaggi categoria semistagionato».

© Riproduzione riservata