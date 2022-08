Su richiesta dell’amministrazione comunale di Mandas, la Provincia ha completato gli interventi finalizzati alla completa pulizia dai rifiuti della strada provinciale che dal centro abitato conduce a Villanovafranca. Gli operai di Forestas invece hanno realizzato i lavori di sfalcio dell’erba nel vascone di Funtana Morus, nella zona attigua al pozzo della ferrovia della Cantoniera di Santa Lucia (è arrivata intanto l’autorizzazione dell’Arst per l’utilizzo dell’acqua di tutti i loro pozzi) e nelle aree di accesso alla località Bingia Hermas.

Sul tema tutela dell’ambiente sono previste inoltre importanti novità a breve. "Abbiamo presentato il progetto per l’ampliamento dell’ecocentro comunale, nella speranza che l’assessorato regionale all’Ambiente ci conceda al più presto i finanziamenti necessari a realizzare i lavori", spiega il sindaco Umberto Oppus.

Nel frattempo la struttura di via Primo Maggio si è già dotata di un sistema tecnologico per migliorare il servizio. La ditta Capri, incaricata della gestione della struttura comunale per il conferimento dei rifiuti, ha attivato un software dedicato alla registrazione degli ingressi. L’obiettivo dell’iniziativa è tracciare i conferimenti dei rifiuti anche per poter individuare di volta in volta gli utenti più virtuosi che potrebbero essere premiati con sconti sulle bollette o altri vantaggi e premialità.

