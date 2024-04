La comunità di Mandas festeggia i 110 anni della presenza delle Suore Mercedarie nel paese. Le religiose, con il loro contributo offerto sempre in collaborazione e a sostegno delle istituzioni locali, hanno avuto un ruolo fondamentale nell’istruzione dei più piccoli e nell’assistenza agli anziani.

«Per noi si tratta di una tripla festa – dice il sindaco Umberto Oppus –, insieme al traguardo dei 110 anni di presenza delle Mercedarie a Mandas, quest’anno si celebrano anche i 160 anni della fondazione dell’ordine religioso e inoltre sono trascorsi cinquant’anni dalla prima Casa della Mercede in India voluta dall’allora madre Generale Suor Giacomina, di Manda».

Nel 1914, per volere dell’allora parroco don Salvatore Dessì e mediante le donazioni del cavalier Francesco Atzori, nel paese del Ducato ci fu l’inaugurazione dell’Istituto delle Mercedarie insieme alla fondazione dell’asilo di Mandas. L’edificio, nel corso degli anni, fu ampliato e modernizzato, arrivando a ospitare una comoda Comunità di alloggio per anziani. Dal marzo 2020, a causa della pandemia da Covid-19 e delle tante limitazioni che ne conseguirono, la scuola dell’infanzia è stata chiusa. Al suo posto è stata istituita la Comunità integrata per anziani autosufficienti e non autosufficienti.

© Riproduzione riservata