Crolla l’indebitamento del Comune e si sbloccano nuove risorse per le opere pubbliche. È quanto emerge in conclusione dell’ultima assemblea del Consiglio comunale di Mandas, dopo l’approvazione del bilancio di previsione per l’annualità 2025 nel quale sono previste importanti novità a beneficio della comunità.

«Grazie ai vari finanziamenti ricevuti abbiamo chiuso un importante mutuo portando il tasso di indebitamento del Comune sotto l’un per cento - ha detto in Aula il sindaco Umberto Oppus -, si tratta di un vero e proprio record che avrà ricadute positive e immediate per il paese. Entro il prossimo mese di marzo procederemo al completamento della pianta organica nei limiti imposti dalle norme statali».

La situazione finanziaria rosea consente inoltre di tenere invariate le tasse comunali. L’assemblea consiliare infatti, dopo il passaggio in Giunta e la quadra sui numeri trovata nel gruppo di maggioranza, ha confermato anche per il 2025 l’assetto delle tariffe Imu, Tari e Irpef in vigore nella scorsa annualità. Per i residenti è di certo rassicurante l’atteggiamento mostrato dall’amministrazione cittadina, la quale – non senza sacrifici – in un periodo di grandi difficoltà economiche per via anche della crisi occupazionale, è riuscita a tenere invariate le tasse ormai da diversi anni. Tra i servizi comunali il più costoso per il bilancio pubblico è quello per la raccolta differenziata dei rifiuti, finanziato proprio con il pagamento della Tari.

