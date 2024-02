In arrivo 250.000 euro per la Casa della salute di Mandas. L’assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale ha finanziato i lavori per il completamento della struttura socio-sanitaria realizzata nei locali dell’ex Comune, nel centro del paese.

L’importante struttura, intitolata al compianto assessore regionale alla Sanità Giorgio Oppi, ospita la sede del Poliambulatorio e dei servizi socio-assistenziali del territorio. «Siamo riusciti a sbloccare i fondi per il potenziamento della Casa della salute che, una volta completati i lavori in progetto, diverrà una vera e propria Casa della comunità in grado di garantire funzioni di assistenza sanitaria primaria, prevenzione e promozione della salute», dice il sindaco Umberto Oppus.

L’obiettivo è ottenere un polo sanitario che possa costituire il punto di riferimento continuativo per la popolazione e che possa avere al suo interno ambulatori specialistici, area prelievi e vaccinazioni; area dei programmi di prevenzione e di promozione della salute.

Anche a Senorbì sono in fase di avvio i lavori per la realizzazione della nuova Casa della salute. La sede scelta è quella adiacente al Poliambulatorio Asl di via Campiooi, in modo da avere un unico polo sanitario in posizione strategica.

