Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi della Scuola civica di musica di Mandas.

C’è tempo sino a sabato 20 aprile per presentare la richiesta di adesione ai corsi di batteria, chitarra classica ed elettrica, pianoforte classico e moderno, canto moderno, canto corale, basso, fisarmonica, organetto, launeddas e propedeutica alla musica.

La Scuola civica del paese dell’alta Trexenta, inoltre, è pronta a far partire una serie di iniziative che hanno l’obiettivo di concorrere alla diffusione sul territorio dell’istruzione musicale quale elemento essenziale per la crescita culturale e sociale dei giovani e dell’intera comunità.

Il Comune le ha messo a disposizione una nuova e adeguata sede con la moderna attrezzatura indispensabile per la promozione dei corsi e delle attività musicali. «In questi anni la nostra Scuola civica di musica è cresciuta tanto da diventare una vera e propria istituzione, un importante punto di riferimento per la collettività», ha detto il sindaco Umberto Oppus, subito dopo il taglio del nastro in occasione dell’inaugurazione dei nuovi locali.

Il primo cittadino, a nome dell’intera amministrazione comunale, ha voluto ringraziare «in particolare la dirigenza e tutti i presidenti che, con il loro costante impegno, hanno fatto crescere questa importante realtà che negli anni ha visto crescere il numero di iscritti e allievi». La nuova sede della Scuola civica, con la sua moderna sala prove, consentirà anche la promozione di attività rivolte al pubblico esterno.

