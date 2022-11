Da alcuni giorni il centro abitato di Mandas si presenta come un cantiere aperto. Sono iniziati infatti i lavori finalizzati alla sistemazione della nuova segnaletica stradale previsti dal progetto approvato dall’amministrazione comunale che ha tra i suoi obiettivi quello di migliorare le condizioni di sicurezza nelle strade attraverso una serie di interventi sul centro abitato.

I vecchi cartelli stradali poco chiari e le indicazioni orizzontali (attraversamenti pedonali, delimitazioni dei parcheggi, linee che limitano la carreggiata) ormai rovinate e rese quasi invisibili dal trascorrere del tempo non garantiscono un buon livello di sicurezza per automobilisti e pedoni: da qui la decisione della Giunta di intervenire con una certa urgenza.

In programma ci sono anche i lavori di sistemazione delle cunette: alcuni lavori sono già partiti, altri devono essere finanziati. «Ho chiesto e ottenuto un nuovo incontro con la Provincia qui a Mandas per completare i lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle cunette lungo la provinciale da Mandas per Gesico», fa sapere il sindaco Umberto Oppus.

Alcuni volontari del paese invece stanno dando una mano agli operai comunali nella pulizia delle strade e dei parchi. Tra i cittadini più impegnati in questo senso c’è Maurizio Atzori, che ha ripulito le aiuole sull'innesto della strada di Funtana Morus con la provinciale per Villanovafranca.

