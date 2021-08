Ancora investimenti nelle scuole di Mandas. L’amministrazione comunale ha ottenuto dal Governo un finanziamento di 200mila euro per l’adattamento degli spazi interni, degli ambienti e delle aule didattiche degli edifici scolastici del paese. "Stiamo lavorando con i responsabili di servizio per accelerare le pratiche relative agli adempimenti tecnici con l’obiettivo di far partire al più presto i cantieri", dice il sindaco Umberto Oppus che convocherà a breve il Consiglio comunale per inserire nel bilancio le nuove risorse finanziarie.

Verranno realizzati una serie di interventi per l’ammodernamento e la messa in sicurezza dei locali che ospitano i ragazzi, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche nelle aree di accesso agli edifici dell’istituto comprensivo di Mandas.

In attesa del rientro a scuola dei ragazzi, proseguono le iniziative del Centro estivo 2021 promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni locali. In questi giorni si stanno tenendo gli appuntamenti organizzati dalla Pro loco, con i giochi per i giovanissimi.

