Accusato dalla polizia di Quartu di maltrattamenti in famiglia, un 50enne è stato allontanato dall'abitazione in cui viveva con la moglie a Maracalagonis. Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Cagliari Giorgio Altieri, su richiesta del Pubblico ministero Daniele Caria.

Alcune settimane fa, la vittima si era recata in Commissariato a Quartu, raccontando i presunti maltrattamenti subiti dal marito. Sono scattati gli accertamenti che, condotti dal dirigente Michele Venezia e dal sostituto commissario Gianni Noto, si sono conclusi con un rapporto girato alla Procura e con una denuncia dell'uomo per maltrattamenti in famiglia.

Il provvedimento del giudice è stato subito consegnato dagli stessi agenti di polizia all'indagato, costretto così a scegliersi un'altra abitazione.

