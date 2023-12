Lutto nel mondo politico cagliaritano. È morto Ignazio Locci, segretario del circolo “Renzo Laconi” di Pirri. Colpito da un infarto, aveva 71 anni. Sui social il cordoglio di amici e colleghi.

«Per tutti noi è stato un esempio di impegno e passione nei confronti del partito e della comunità pirrese – si legge sulla pagina Facebook del circolo –. In occasione dell'ultimo congresso ha sottolineato l'importanza di coinvolgere attivamente i giovani, condividendo un solido bagaglio di esperienze. Ignazio non voleva essere un protagonista, voleva essere un valido compagno di viaggio e continuerà ad esserlo. Ci uniamo al dolore della famiglia e con il nostro impegno continueremo ad averlo accanto nelle nostre lotte per una società migliore».

A queste parole si uniscono quelle del segretario regionale del Pd, Piero Comandini, che sulla sua pagina scrive: «Ciao amico mio, compagno di tante battaglie, e uomo generoso sempre a disposizione di tutti. Ti voglio ricordare cosi, con la bandiera del tuo Partito Democratico, che tenevi sempre in macchina per tirarla fuori in una piazza o in un luogo in cui si discuteva di politica, e molte volte era l' unica bandiera, per sventolare con orgoglio e il tuo sorriso che ti rendeva unico».

«Mancherai a tanti di noi, ma sono sicuro che da lassù sentiremo sempre il tuo richiamo a stare tra la gente e ad essere generosi, perché la politica è prima di tutto un servizio. Ciao Ignazio e ora balla libero tra gli Angeli», conclude Comandini.

