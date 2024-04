Nuovi investimenti per rendere più moderno e digitale l'ufficio postale di Suelli, nel cuore del paese. Un’ottima notizia per i residenti del Comune della Trexenta, che come tutti i piccoli centri della Sardegna rischia a più riprese di vedere ridotti o addirittura cancellati i servizi alla popolazione.

Non è così per l’ufficio postale, nel quale sono iniziati gli interventi previsti dal progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. In particolare, i lavori presso la sede di via Giuseppe Garibaldi comprendono la completa ristrutturazione e la riorganizzazione degli spazi, il miglioramento del comfort ambientale, l’inserimento di nuovi arredi e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione dell’accesso ai servizi e alle operazioni.

Inoltre, alla riapertura degli uffici sarà possibile richiedere i primi tre certificati Inps direttamente a sportello: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Suelli la continuità dei servizi attraverso una postazione dedicata nell’ufficio postale di Senorbì, in via Sicilia (nella strada verso Ortacesus), dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35

© Riproduzione riservata