Una lite tra coinquilini ha fatto emergere ben più di una semplice tensione domestica. Stamattina, i carabinieri della sezione radiomobile del Norm di Quartu sono intervenuti in un’abitazione della cittadina, chiamati da uno dei due residenti, preoccupato per l’atteggiamento aggressivo dell’altro. Ma una volta entrati in casa, i militari hanno scoperto un piccolo laboratorio per il confezionamento della droga.

I protagonisti della vicenda sono due uomini di 53 e 54 anni, conviventi, disoccupati e già noti alle forze dell’ordine. Durante l’intervento per sedare la lite, i carabinieri hanno notato elementi sospetti: tracce di sostanze, strumenti e materiali comunemente usati per il confezionamento di stupefacenti. Scattata la perquisizione, sono saltate fuori 13 dosi di cocaina pronte per essere spacciate (per un totale di 0,38 grammi), un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento.

Tutto è stato sequestrato e sarà analizzato dal laboratorio del comando provinciale di Cagliari. I due uomini sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si trovano ora agli arresti domiciliari in due diverse abitazioni, in attesa dell’udienza con rito direttissimo fissata per la mattinata di oggi al Tribunale di Cagliari.

(Unioneonline/Fr.Me.)

