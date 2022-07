Il responsabile di un’azienda di manutenzioni è stato denunciato per incendio boschivo colposo in relazione a quanto accaduto ieri a Uta, località Macchiareddu.

Intorno alle 13 nell’area industriale si è sviluppato un grosso incendio: le squadre del Corpo forestale di Uta e del Gauf, quelle di Forestas, i volontari e i Vigili del fuoco hanno lavorato per alcune ore per estinguere le fiamme, in collaborazione con tre elicotteri del Corpo forestale decollati dalle Basi di Pula e Marganai e un elicottero Pesante Superpuma decollato dalla Base di Fenosu.

Il rogo ha interessato complessivamente oltre 40 ettari di campi, incolti, rimboschimenti, agevolato dalla vegetazione secca e disidratata.

L'intervento del Nucleo Investigativo Antincendio del Servizio territoriale di Cagliari del Corpo forestale ha permesso di accertare che nel punto in cui sono sorte le fiamme, in corrispondenza di un impianto fotovoltaico, erano in corso lavori di manutenzione con smerigliatrici il cui uso ieri era vietato dato che la giornata era stata dichiarata di grado di pericolosità arancione dalla Protezione Civile regionale.

Quattro smerigliatrici e porzioni dell’infrastruttura in cui stava operando la ditta sono state messe sotto sequestro. Indagato il responsabile dell’azienda che coordinava le attività di una squadra di operai.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata