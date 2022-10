Frequentano anche stranieri. Nell'ultimo anno scolastico una decina di donne marocchine hanno frequentato con successo il percorso di alfabetizzazione di italiano. E ora si prepara il nuovo corso dell Cpia - centro provinciale istruzione per adulti - che propone lezioni pubbliche e gratuite.

A Maracalagonis la scuola per adulti ha sede in via Manzoni, dove ha due aule a disposizione per i corsi che si tengono in fascia pomeridiana.

Il Cpia offre corsi per conseguire la licenza media (in un anno), il biennio delle superiori (che a Maracalagonis si consegue in un anno solo, durante il quale i corsisti frequentato anche le materie di indirizzo dell'agrario in modo da poter accedere al terzo anno dell'agrario serale di Mara) e i corsi di italiano per stranieri. La scuola ha anche attivato un servizio di babysitting per consentire la frequenza anche alle mamme di bimbi piccoli grazie ad un accordo con l'amministrazione.

Inoltre, nell’ultimo ciclo, hanno frequentato per conseguire il biennio delle superiori circa 15 adulti, la maggior parte dei quali ora sta proseguendo la strada verso il diploma.

Ora sono ripartite le iscrizioni: c'è già una classe per la terza media e una per il monoennio integrato. Le lezioni inizieranno dopo la metà di ottobre.

Il dirigente della scuola si chiama Giuseppe Ennas, che spiega: “La sede centrale è a Cagliari, ma abbiamo sedi in tutta la provincia perché siamo la scuola che prova ad arginare la dispersione scolastica.

