Una giornata all’aria aperta nella splendida area verde davanti alla chiesetta di sant’Efisio: tutto pronto per l’appuntamento organizzato dalla Fondazione Sportcity, in collaborazione con il Comune e l’associazione ViviPula e le associazioni, che domani dalle 9 alle 18 coinvolgerà tutti gli sportivi del paese.

La manifestazione coinvolgerà contemporaneamente tanti altri comuni italiani, con l’obiettivo di incentivare il benessere dei cittadini, promuovere la cultura del movimento, i sani valori dello sport, stili di vita salutari e il benessere psicofisico. Sarà una grande giornata di sport, dalla mattina sino alla sera le associazioni sportive di Pula metteranno a disposizione del pubblico per mostrare le proprie discipline: difesa personale, beach tennis, volley, calcio, danza e tanti altri sport, per tutta la giornata sarà possibile conoscere da vicino e provare gratuitamente le numerose discipline sportive offerte dalle società locali.

