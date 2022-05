Ancora una volta, l’ennesima, qualcuno ha pensato bene di procedere coi lavori di sfalcio dell’erba lungo la Statale 554, dopo il ponte per Monserrato, nell’orario peggiore per la circolazione stradale: quello dalle 7,30 in poi.

Così ancora alle 8 gli operai stavano procedendo col taglio e intanto alle loro spalle si era già creata una lunga fila nelle due corsie di marcia sino all’incrocio con la statale per Dolianova.

Quando si capirà che intervenire nel momento in cui migliaia di persone si spostano per andare in ufficio e accompagnare i figli a scuola sarà sempre troppo tardi. Del resto, perché preoccuparsene? Problemi altrui, non di chi decide gli interventi.

