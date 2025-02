Dopo i lavori di ristrutturazione ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Ortacesus presso il quale è già possibile effettuare a sportello la richiesta per ottenere il passaporto senza la necessità di recarsi presso la Questura competente nemmeno per il ritiro. Come in altri 112 uffici postali della Sardegna Meridionale, infatti, anche i cittadini di Ortacesus che decidono di usufruire del servizio passaporti possono optare per la scelta del recapito del documento presso il proprio domicilio. Nel nuovo ufficio “Polis” è inoltre già possibile richiedere direttamente a sportello i primi tre certificati Inps (cedolino della pensione, certificazione unica e modello “Obis M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico) e 15 diversi certificati anagrafici.

L’ufficio di Ortacesus inoltre è stato valorizzato con una serie di ulteriori interventi come la funzionale ottimizzazione degli spazi, la nuova configurazione della sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela, le postazioni di lavoro ergonomiche per favorire posture corrette e la posa di un percorso in rilievo sul piano di calpestio per consentire alle persone con deficit visivi la piena autonomia negli spostamenti all’interno della sala al pubblico senza l’ausilio di assistenza. L’ufficio postale di Ortacesus è a disposizione dei cittadini con il consueto orario di apertura al pubblico: martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45.

