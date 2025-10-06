Sarà una notte senz’acqua, per i cittadini della costa sudoccidentale dell’Isola: a causa di un intervento programmato nel potabilizzatore di Sarroch che alimenta l’acquedotto che fornisce anche le utenze di Villa San Pietro, e a Domus de Maria la frazione di Chia, l’erogazione dell’acqua verrà sospesa dalle 22 alle 6 di domani.

“Nel dettaglio – fanno sapere da Abbanoa - si interverrà in una delle tre vasche di chiariflocculazione, sistema che consente di eliminare le impurità presenti nelle acque grezze, dove si dovrà sostituire la tubazione dello scarico di fondo interessata da un guasto. Il fuori uso della vasca sta limitando la quantità d’acqua potabile prodotta nell’impianto. Grazie alle manovre in rete e all’utilizzo delle scorte accumulate nei serbatoi comunali l’erogazione all’utenza non subirà interruzioni durante il fine settimana. Da questa notte e fino al completamento dei lavori, per recuperare i livelli dei serbatoi sarà necessario procedere a delle chiusure notturne dell’erogazione dalle 22 alle 6. Si tratta della fascia oraria con minori consumi e quindi con limitati disagi all’utenza. Le chiusure riguarderanno i Comuni di Sarroch, Villa San Pietro, la frazione di Chia a Domus de Maria. Sarà interrotta anche l’integrazione al serbatoio di Teulada: Comune con gestione autonoma, ma non autosufficiente”.

