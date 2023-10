Ennesimo raggiro, in tema di assicurazioni auto, che questa volta ha visto come vittima una donna di San Sperate.

La 49enne ha cercato su internet delle occasioni favorevoli ed è entrata in contatto con un giovane che, fingendosi un operatore del settore, l’ha indotta via telefono ad attivare una polizia e a corrispondergli 265 euro. Successivamente la signora ha contattato la sede centrale dell’assicurazione scoprendo che la copertura non era in realtà mai partita.

A quel punto si è rivolta ai carabinieri che sono arrivati a identificare un 19enne residente ad Aci Catena (Catania), incensurato. Il giovane è stato denunciato per truffa aggravata.

