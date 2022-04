Ha risposto a un annuncio per l’acquisto di un drone ma, effettuato il pagamento, non ha ricevuto la merce e la venditrice si è resa irreperibile.

L’ennesima truffa su internet ha avuto come vittima un 28enne di Ballao. Il giovane era intenzionato ad acquistare un drone “Dji Mavic Mini 2 Combo", messo in vendita su Facebook a un prezzo inferiore a quello di mercato. Per questo ha contattato l’autrice del post e versato i 300 euro richiesti su una ricaricabile Postepay intestata alla donna, una 20enne ucraina residente ad Acerra (Napoli). L’oggetto pattuito non è mai stato consegnato e della venditrice non c’era ombra. Infine per lei è scattata una denuncia formalizzata dai carabinieri di Armungia per truffa aggravata.

