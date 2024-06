Vicinanza e cordoglio a Sinnai e alla famiglia Tidu è stata espressa dal Consiglio comunale di Maracalagonis.

È stato il consigliere Saverio Pinna prima e la presidente del Consiglio comunale Elisabetta Melis poi a parlarne, con la proposta raccolta da tutta l'assemblea.

«Ci sentiamo vicini – hanno detto gli intervenuti – alla famiglia Tidu per la tragedia che ha vissuto e sta vivendo in questo drammatico momento per la tragica morte della signora Maria Dolores Cannas. Si esprime vicinanza all'intera comunità di Sinnai».

