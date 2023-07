Avrebbe compiuto 18 anni ad agosto Jacopo Barbarossa, il giovane cagliaritano (con residenza nella via Della Pineta) morto ieri sera mentre a bordo di una Honda condotta da un amico, Nicola Palmas, ugualmente residente a Cagliari, percorreva la strada provinciale 17, direzione Villasimius.

La stessa Honda dopo aver superato un'auto ha continuato il suo tragitto, finendo improvvisamente sul guard rail: un urto violentissimo. Jacopo, che viaggiava sul sedile posteriore della Honda, è finito pesantemente a terra restando ucciso sul colpo. Nicola Palmas, che ha compiuto i 18 anni di età lo scorso aprile, è stato invece soccorso e accompagnato al Policlinico di Monserrato a bordo di una ambulanza del 118. Il giovane è ricoverato: non correrebbe pericolo di vita.

La polizia stradale di Muravera ha raccolto alcune testimonianze che potrebbero aiutare a chiarire la dinamica dell'incidente. I due ragazzi erano diretti verso Capitana: con loro pare alcuni amici ugualmente in moto: alle 19, all'altezza del civico 266, il balzo della Honda sul guard rail. Il giudice della Procura della repubblica di Cagliari ha già provveduto alla restituzione della salma per i funerali. La provinciale 17 si dimostra ancora una volta estremamente insidiosa oltre che super trafficata: appena due mesi fa era stato un ex vigile urbano di Quartu a morire all'altezza del Margine rosso dopo che il suo scooter era finito contro un'auto.

