Il ricavato del secondo memorial Valentino Melis, il raduno delle Vespe e delle Fiat 500 tenuto in Trexenta, è stato devoluto in beneficenza a sostegno dei malati oncologici. Il memorial dedicato al giovane imprenditore di Selegas, caratterizzato da una straordinaria partecipazione della cittadinanza e dei paesi vicini, è stato promosso dalla famiglia Melis in collaborazione con il Comune e la Pro loco di Selegas.

Sono stati raccolti circa 8.000 euro che, attraverso il coinvolgimento dell’associazione Salute Donna e Salute Uomo, hanno consentito l’acquisto di cinque poltrone relax che si trasformano in lettino per i parenti dei pazienti ricoverati donate all’ospedale oncologico Armando Businco di Cagliari. Una parte del ricavato inoltre è stato impiegato per cofinanziare il Progetto Nutrizione, per il supporto dei pazienti prima, durante e dopo le terapie oncologiche. «Se siamo riusciti nel nostro obiettivo – dice Riccardo Melis, fratello del compianto Valentino – è grazie al grande impegno del sindaco di Selegas Alessio Piras, del presidente Pro loco Michele Fadda, dell’oncologa Francesca Bruder, di Rita Grazielli e Maria Efisia Mascia di Salute Donna».

La cerimonia di consegna delle cinque poltrone relax si è tenuta nell’ospedale Businco alla presenza dei familiari di Valentino Melis, del personale medico e delle persone coinvolte nel progetto di beneficenza. Salute Donna e Salute Uomo è un’associazione nazionale con esperienza ultraventennale nella lotta ai tumori e da circa cinque anni è presente una sezione in Sardegna. Si occupa di sostegno dei malati e dei familiari, formazione socio-sanitaria, educazione motoria, educazione alimentare, consulenza legale, attività di consulenza e supporto psicologico ai pazienti.

Il memorial Valentino Melis è un appuntamento ormai irrinunciabile per gli appassionati delle Fiat 500 e delle derivate di interesse storico e delle Vespa Piaggio. Sono già stati avviati i preparativi per la terza edizione del memorial che si terrà nel mese di settembre, quando - per un’intera giornata - il piccolo centro della Trexenta farà da richiamo ai tantissimi appassionati di motori, in particolare dei veicoli che hanno fatto la storia delle due e quattro ruote in Italia. «Le strade della zona saranno attraversate da un serpentone colorato di auto e scooter», dice il sindaco di Selegas Alessio Piras.

