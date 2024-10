Grande successo alla "Pullman almar Timi Ama" nature race" di Villasimius, presenti i migliori atleti europei. La vittoria è andata al danese Nicolaj Dam davanti agli italiani Alessio Carmignati e Stefano Colombo. Tra le donne successo e applausi per Roberta Van Exel Castelli, seguita dalle sarde Laura Pagano e Maria Antonietta Mariani.

La Nature Race a Villasimius si è confermata la gara più interessante del panorama italiano, nonché uno degli eventi più prestigiosi del vecchio Continente. Oltre 200 atleti si sono messi alla prova in questa fantastica domenica di sole, mare e natura suggestiva nella cornice di Capo Carbonara. La manofestazione, svoltasi ieri, domenica. è stata organizzata dalla "ASD Run For Joy Sardegna", col patrocinio del Comune di Villasimius e dell’Area marina protetta di Capo Carbonara e con la collaborazione con MSP Sardegna - ente di promozione riconosciuto dal Coni – e con l’Hotel Pullman Almar Timi Ama Resort and Spa. Quest’anno la Sea Nature Race è stata anche sede della finale del primo campionato OCRA - Italian Obstacle che ha visto sfidarsi durante la gara i primi tre assoluti uomini e donne di ogni race aderente al circuito tenutosi in Italia nel 2024 e di cui la Nature Race Series è parte integrante.

Siamo molto soddisfatti - afferma Pierpaolo Sanna, responsabile della ASD Run For Joy Sardegna. Proseguire questa edizione con una simile performance di gara e tante presenze di atleti ed atlete élite ci conferma che siamo sulla strada giusta per consolidare il lavoro del prossimo appuntamento di dicembre a Cagliari. Il team sta diventando una garanzia sotto il profilo organizzativo e lavoreremo ancora più incessantemente per assicurare la qualità di una "race" affascinante e impegnativa e per offrire ad atleti e pubblico uno spettacolo sempre all’altezza delle aspettative>.

La manifestazione si è svolta su 10 km di percorso con un panorama spettacolare come quello dell’area marina protetta di Capo Carbonara: 35 ostacoli sul tracciato: questi i presupposti che hanno visto quest’anno allo start alcuni tra gli atleti più forti al mondo, in un campo di gara ormai universalmente riconosciuto da agonisti e appassionati OCR come competitivo e suggestivo. A completare la Nature Race Series 2024 avremo la City Nature Race che si terrà a Cagliari l'otto dicembre.

