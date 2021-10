La lingua blu fa capolino fra le greggi anche in territorio di Sinnai. Dopo la sua comparsa in alcuni ovili di Settimo San Pietro e di Maracalagonis, ha già provocato danni in un gregge delle campagne di Sinnai. Del problema si occupa con l’Ats anche il Comune.

Il sindaco Tarcisio Anedda ha anche firmato una ordinanza che impone una serie di misure restrittive per evitare ogni forma di contagio fra altri allevamenti. La situazione, per fortuna al momento appare sotto controllo, seguita oltre che dai veterinari anche dalla Polizia locale.

Il sindaco Anedda con la sua ordinanza dà precise indicazioni anche all’allevatore interessato che deve evitare la movimentazione del gregge, oltre che informare di tutto anche l’autorità sanitaria: i veterinari della Asl sono ormai impegnati in diverse parti della provincia, in particolare nel Parteolla dove il virus ha causato gravi danni. Situazione più contenuta nell’hinterland con casi circoscritti.

