la manifestazione
02 ottobre 2025 alle 22:24aggiornato il 02 ottobre 2025 alle 22:31
Isili: fuori dal San Giuseppe il flash mob “Luci per la Palestina”Circa duecento persone provenienti da tutta la zona si sono ritrovate per esprimere la propria solidarietà alla popolazione di Gaza
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Commozione e raccoglimento ha accompagnato il flash mob nell'ingresso dell'ospedale San Giuseppe di Isili. Circa duecento persone provenienti da tutta la zona si sono ritrovate per esprimere la propria solidarietà alla popolazione di Gaza.
Con voci spezzate dalla commozione le persone si sono avvicendate al microfono per leggere stralci di tante testimonianze, di medici, di infermieri, di madri, di padri, di coloro che ogni giorno vivono il dramma della guerra.
© Riproduzione riservata