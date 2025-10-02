Commozione e raccoglimento ha accompagnato il flash mob nell'ingresso dell'ospedale San Giuseppe di Isili. Circa duecento persone provenienti da tutta la zona si sono ritrovate per esprimere la propria solidarietà alla popolazione di Gaza.

Con voci spezzate dalla commozione le persone si sono avvicendate al microfono per leggere stralci di tante testimonianze, di medici, di infermieri, di madri, di padri, di coloro che ogni giorno vivono il dramma della guerra.

