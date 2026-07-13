Disagi in vista per gli utenti di Senorbì e Siurgus Donigala. Domani, martedì 14 luglio, dalle 5 alle 18, è prevista un’interruzione dell’approvvigionamento idrico legata a un intervento programmato comunicato da Abbanoa. A Senorbì, il sindaco Alessandro Pireddu ha informato la cittadinanza che, per tutta la durata dei lavori, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nell’intero centro abitato.

A Siurgus Donigala, il sindaco Antonello Perra ha spiegato che lo stop è stato comunicato da ENAS ed è necessario per consentire la sostituzione di tubazioni e valvole di intercettazione della linea di ingresso all’impianto di potabilizzazione di Is Barrocus. Nel comune dell'alta Trexenta la rete idrica continuerà a essere alimentata con le scorte presenti nel serbatoio comunale fino al loro esaurimento. Nel corso della giornata potranno quindi verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio, soprattutto nelle zone più elevate dell’abitato.

Abbanoa ha assicurato che saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari per limitare i disagi e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile, scusandosi con gli utenti per gli inconvenienti causati dai lavori programmati.

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