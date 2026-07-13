Sono ancora chiusi i nuovi bagni sistemati all'interno del parco Parodi a Sant'Andrea nella costa quartese. Realizzati nell'ambito del restyling del giardino, sono pronti da qualche tempo, ma in attesa di completare tutto l'iter, sono ancora incessabili, sbarrati con una transenna. Così i frequentatori del giardino sono ancora costretti a fare a meno dei servizi igienici tra le proteste.

«Al parco Parodi arrivano tantissime persone», dice uno degli anziani frequentatori dell’area verde Giorgio Sitzia, «ci sono gruppi di persone con tanti bambini che vengono a festeggiare i compleanni e non possono usare i bagni. È un grande disagio per tutti. Ci hanno detto che devono ancora fare i collaudi ma che facciano in fretta perché i servizi sono necessari. E’ tutto pronto ma è tutto chiuso».

Tanto che nelle scorse settimane in occasione di “Di de festa”, la rassegna folkorica organizzata dalla Pro loco, erano stati sistemati i box chimici. L'annuncio della realizzazione dei bagni era stato accolto con grande favore soprattutto dagli anziani che ogni giorno che si ritrovano nell'area verde che non pensavano però di dover aspettare così tanto per poterne usufruire.

La sistemazione dei bagni rientra nella riqualificazione che di recente ha interessato il parco Parodi. Con un finanziamento di circa 200mila euro, l’area verde che comprende l’antica chiesetta, è stata resa più accessibile, sicura e inclusiva con nuovi giochi, panchine, appunto i bagni, e spazi verdi. Sono stati rifatti anche i camminamenti e potenziata l’illuminazione. Le palme danneggiate dal punteruolo rosso sono state sostituite con esemplari di Bagolaro e altre specie arboree autoctone, e sono state impiantate nuove essenze, come arbusti e cespugli, selezionate proprio per garantire la presenza di fiori durante l’intero anno. Verde che vine irrigato grazie all’implementazione dell’impianto con tecnologie avanzate, evitando così innaffiature eccessive e consentendo un significativo risparmio di risorse idriche ed energetiche.

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