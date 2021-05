La notizia tanto attesa dalla comunità di Suelli è arrivata: il paese è Covid-free. Ad annunciarlo è il sindaco Massimiliano Garau: “Dall’ultimo accesso alla piattaforma regionale Covid-19 è emerso che nel nostro Comune non ci sono più casi positività”.

Zero contagi e zero quarantene: dati più che rassicuranti che arrivano proprio nei giorni in cui nel piccolo centro della Trexenta si intensifica il piano delle vaccinazioni (oggi è il turno degli ultrasettantenni).

Suelli è stato il paese più colpito della zona dalla diffusione del Coronavirus. In particolare lo scorso inverno, nel pieno della seconda ondata, si era arrivati ad avere 70 persone contagiate. L’emergenza sanitaria è stata affrontata tempestivamente dall’amministrazione comunale che ha fatto un grande sforzo attraverso le attività di screening e ha avuto successo grazie alla responsabilità dimostrata dalla popolazione. “È stato quello un periodo di piena emergenza, nel quale è stato necessario reagire senza tentennamenti”, racconta Garau che invita comunque la popolazione a non abbassare la guardia: “Dobbiamo continuare a mantenere prudenza”.

I grossi problemi si erano avuti lo scorso dicembre dopo che nella casa di riposo del paese era emerso un vero e proprio focolaio, con conseguente diffusione del contagio anche al di fuori della struttura. Sembra passato un secolo.

© Riproduzione riservata