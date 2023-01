È ancora in prognosi riservata la bambina di otto anni che ieri, sulla Statale 130, vicino alla rotonda di Decimomannu, è rimasta coinvolta in un incidente.

Una Opel Corsa e un Transporter della Volkswagen si sono scontrati, da una prima ricostruzione fatta dai carabinieri sarebbe stato il furgone a tamponare la macchina.

La mamma della piccola, una 43enne, è stata portata in ospedale in codice rosso, così come il fratellino di tre anni, ma entrambi non sono in gravi condizioni.

La bambina invece resta in rianimazione.

