Un tamponamento che ha coinvolto diverse auto ha mandato il traffico in tilt in viale Colombo a Quartu Sant'Elena, nel tratto del lungosaline, a ridosso del canale del Molentargius.

Lunghe file di auto si sono formate fin dall'uscita della città e poi verso il Poetto, dove erano diretti tantissimi bagnanti alla ricerca di un po’ di fresco in questi giorni di afa e allerta meteo.

All'inizio l’arrivo dell’ambulanza del 118 aveva fatto pensare fosse successo qualcosa di grave, ma per fortuna nessuno si è fatto male e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Ad avere la peggio, come detto, è stata soltanto la viabilità. Le code si sono formate fin da prima del rondò all’incrocio con via San Benedetto e via Salieri, un punto nevralgico della zona, dove già ogni giorno d’estate, per via del grande afflusso verso il mare, si creano lunghe code sotto il sole cocente. La situazione è tornata alla normalità soltanto dopo che gli agenti della Polizia locale hanno terminato i rilievi.

Al di là del caso sporadico dell’incidente, il problema del traffico in viale Colombo non è stato ancora risolto. Il nodo principale è quello legato al mercatino rionale del mercoledì: la chiusura di via Della Musica, infatti, fa dirottare tutta la circolazione nel viale con conseguenti code e proteste. Di spostamento delle bancarelle si parla da anni ma ancora tutti sono rimasti dove sono.

Altro argomento in discussione era quello dell’onda verde. I semafori nel primo tratto del viale da via Marconi a piazza Santa Maria non scattano contemporaneamente e quindi, dal momento che sono ravvicinati, uno dopo l’altro, si creano le code.

