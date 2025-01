Un sessantasettenne, M.F., lotta tra la vita e la morte al Brotzu dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sulla Provinciale 17, tra Solanas e Torre delle Stelle. Il ferito è residente a Cagliari (non è chiaro se abbia origini di Sinnai, come emerso in un primo momento).

Secondo una prima ricostruzione era in sella a una Ducati quando, sulle curve della litoranea, ha perso il controllo andando a impattare con violenza contro il guardrail.

Non sarebbero coinvolti altri veicoli. Le ferite riportate nello schianto sono gravissime

Trasportato d’urgenza in ambulanza al Brotzu, il sessantasettenne è stato sottoposto a una Tac che ha fatto emergere numerosi traumi e lesioni.

Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Quartu.

++ Notizia in aggiornamento ++

(Unioneonline/E.Fr.)

