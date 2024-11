Ennesima mattina di passione per gli automobilisti che transitano sulla Statale 554.

Un incidente all’altezza dell’incrocio di Monserrato – bivio per Dolianova – ha causato pesanti disagi alla circolazione, a causa della presenza delle auto coinvolte in mezzo alla carreggiata. Stando a quanto si apprende il semaforo è spento. Non ci sono particolari conseguenze fisiche per i coinvolti.

Difficile il transito in direzione Quartu. Sul posto la polizia locale e gli operai dell’Anas, per cercare di gestire il flusso dei veicoli.

